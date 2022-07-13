Akçakoca Tarihi Mahalle Derneğince yaklaşık 200 yıllık çantı (kütük) evlerinin bulunduğu Yukarı Mahalle'de yapılan yarışma, "En güzel baklava", "En güzel Laz böreği" ve "En güzel melengücceği tatlısı" kategorilerinde gerçekleştirildi.

Katılımcıların hünerlerini sergilediği yarışma sonunda Hatice Reçber "En güzel baklava", Hanife Nilüfer Karabıyık "En güzel Laz böreği", Nermin Aydın ise "En güzel melengücceği tatlısı" kategorisinde birinci oldu.

[Fotoğraf: AA]

Dereceye girenlere ödül verilirken, misafirlere tatlı ikramında bulunuldu.

Dernek Başkanı Gülten Özdeş, "Şenliklerin ikinci gününde en güzel tatlıyı seçtik. Jüri üyelerine, tatlıyı yapanlara herkese teşekkür ederim. Seneye herkesi şenliğe tekrardan beklerim" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Şenlik, çeşitli etkinliklerle hafta sonuna kadar sürecek.