Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kavşağı dönen tırın dorsesi çekiciden ayrıldı
Iğdır'da kavşağı dönen tırın dorsesi çekiciden ayrıldı, korku dolu anlar yaşandı. Dorse çevredekilerin yardımıyla çekiciye takıldı.
Ağrı Doğubayazıt istikametine seyir halinde olan tır Konaklı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan kavşağı dönerken dorse çekiciden ayrıldı.
Tır şoförünün durumu çabuk fark etmesi ile büyük bir faciadan dönüldü. Durumu fark eden şoför hemen durarak yardım istedi.
Bir kısmı çekici üzerinde kalan dorse kepçe yardımı ile tekrar yerine takılarak zarar gören yerlerin tamiri için tır sanayiye götürüldü.
Etiketler: Iğdır
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