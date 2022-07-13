Ağrı Doğubayazıt istikametine seyir halinde olan tır Konaklı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan kavşağı dönerken dorse çekiciden ayrıldı.

Tır şoförünün durumu çabuk fark etmesi ile büyük bir faciadan dönüldü. Durumu fark eden şoför hemen durarak yardım istedi.

Bir kısmı çekici üzerinde kalan dorse kepçe yardımı ile tekrar yerine takılarak zarar gören yerlerin tamiri için tır sanayiye götürüldü.