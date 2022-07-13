Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]
Sivas'ta 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Sivas'ın Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi'nde 4 katlı apartmanın depo olarak kullandığı bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangında üst katlarda bulunan bazı kişiler dumandan etkilendi.
İtfaiye merdiveniyle indirilen 5 kişiye, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
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