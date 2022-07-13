Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da hava sıcaklığı 41 dereceye çıkacak
Aydın’da yarından itibaren hava sıcaklıklarında artış yaşanacak. Kentte sıcaklığın 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da bu hafta hava sıcaklıklarında artış yaşanması bekleniyor.
Kentte sıcaklıkların hafta sonu 41 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
Sıcak hava dalgası ile beraber uzmanlar vatandaşlara öğlen saatlerinde dışarıya çıkmamaları, gölge alanları tercih etmeleri uyarısında bulundu.
Etiketler: Aydın Hava Sıcaklıkları
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