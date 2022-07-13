Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayhan Bulvarı'nda Ü.T. ruhsatsız olan tabancasını temizlerken, silahın kazara ateş alması sonucu sağ ayak kısmında yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ile 12 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.