Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Serik ilçesinde Aşağıoba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İki itfaiye, 4 arasöz ve 18 personelin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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