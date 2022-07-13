Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça'da orman yangını
[AA (Arşiv)]
Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Kızlan Mahallesi Billurkent Tatil Sitesi yakınındaki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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