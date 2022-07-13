Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,37 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, uluslararası piyasada satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 17,3164'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 17,3730'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,24 yükselişle 17,4210'dan, sterlin/TL yüzde 0,53 değer kazancıyla 20,7050'den satılıyor.

ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi enflasyon endişesi ve güvenli liman alımları nedeniyle artan dolar talebi sonrası güçlü kalmaya devam eden dolar endeksi 108,2 ile son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verilerinin döviz kurlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugün ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 109'un direnç, 107,1'in destek konumuna geldiğini kaydetti.