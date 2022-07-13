Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde 5 Temmuz'da komşular arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, 38 yaşındaki Mesut G. ve Zübeyde G. çiftinin iki çocuğunun sokakta oynadığı sırada toplarının komşuları İhsan Ç'ye (47) ait otomobile çarptığı, komşularının tepki göstermesi üzerine taraflar arasında kavga çıktığı ve Mesut G'nin darbedildiği öğrenildi.

Daha sonra iki ailenin yakınlarının karışmasıyla olayın silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ziya Ö. ile diğer zanlılar Mustafa G, Murat K. ve Yasin Ç.'yi gözaltına aldı.

Kavgaya karışan tarafların adreslerinde, ruhsatsız tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki aile arasında kavga çıkmıştı

19 Mayıs Mahallesi'nde 5 Temmuz'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E. ile Yasin Ç, İrfan Ç, İhsan Ç. ve Azize Ç. yaralanmıştı.