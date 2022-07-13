Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
[Fotograf: DHA]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 11 Temmuz'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinden gelerek Cebeci Plajı'nda iki arkadaşıyla denize girmesinin ardından kaybolan Yunus Çakır'ın bulunması için arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada Çakır'ın cesedi denize girdiği bölgenin açıklarında bulundu.
Ekiplerce sudan çıkarılan gencin cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Arkadaşlarıyla denize girdikten sonra kaybolmuştu
Cebeci Plajı'ndan 11 Temmuz'da denize giren 3 arkadaştan biri kurtarılmış, 23 yaşındaki Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmış, Yunus Çakır için arama çalışmaları başlatılmıştı.
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