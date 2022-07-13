Eskişehir’in en çok tercih edilen mesire alanlarından olan Regülatör Piknik Alanı, bayram tatili nedeniyle piknikçilerin uğrak noktası oldu.

Sakin bir atmosfere sahip olmasının yanı sıra doğal güzelliklerinden dolayı da tercih edilen piknik alanında piknik yapanlar, çöplerini toplamadan gitti.

[Fotoğraf: İHA]

Ortaya çıkan manzaraya karşı bazı vatandaşlar, gerekli denetim ve temizliğin yapılması konusunda yetkililere sesleniyor.