Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de piknikçiler çöplerini doğaya bıraktı
Eskişehir’de bayram tatili nedeniyle piknik alanlarında insan yoğunluğu yaşandı. Piknikçiler yiyecek içecek çöplerini doğaya bıraktı.
Eskişehir’in en çok tercih edilen mesire alanlarından olan Regülatör Piknik Alanı, bayram tatili nedeniyle piknikçilerin uğrak noktası oldu.
Sakin bir atmosfere sahip olmasının yanı sıra doğal güzelliklerinden dolayı da tercih edilen piknik alanında piknik yapanlar, çöplerini toplamadan gitti.
[Fotoğraf: İHA]
Ortaya çıkan manzaraya karşı bazı vatandaşlar, gerekli denetim ve temizliğin yapılması konusunda yetkililere sesleniyor.
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