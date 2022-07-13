Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki M.T.A. yönetimindeki otomobil, kırsal Çobanbeyli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 27 yaşındaki Demet Doğan ve 8 yaşındaki kızı Şerife Doğan'a çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demet Doğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kızı Şerife Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü M.T.A, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.