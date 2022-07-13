Ağrı - Doğubayazıt Karayolu Suluçem Köyü kavşağında meydana gelen kazada, Ahmet Taştan sevk ve idaresindeki otomobil, Ekran Ilgın sevk ve idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

Kazada araç sürücüleri Erkan Ilgın ve Ahmet Taştan’ın yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Çimşit Taştan, Ayşe Taştan, Mihriban Taştan, Muhacir Taştan, Hasan Berat Taştan, Yusuf Zal İlgin, Fatma Ilgın ve Ahmet Demir yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Çimşit Taştan’ın burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.