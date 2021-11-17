Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik ekipleri, Aydın-İzmir kara yolu üzerinde, M.K. idaresindeki otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında kovalamaca başladı.
Tali yola sapan otomobil, barikat kuran 2 ekip aracına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi.
6 bin 900 lira idari para cezası uygulandı
Otomobilde arama yapan ekipler, bir miktar metamfetamin ele geçirdi ve 35 yaşındaki sürücü M.K'yı gözaltına aldı.
M.K'ya, `kamu malına zarar vermek`, `trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek` ve `dur ihtarına uymamak` suçlarından 6 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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