Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 23:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eve giren hırsız ev sahibini silahla vurdu
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın İznik ilçesinde eski İlçe Sağlık Müdürü Derya Deniz, evine giren hırsız tarafından silahla vurularak yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olay, akşam saatlerinde evine gelen eski İznik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz, evinin kapısını açtığında bir anda bir kişi evden çıkarak kaçmaya başladı.
Deniz, kaçmaya çalışan hırsıza müdahale etmeye çalışırken aralarda boğuşma yaşandı. Bu sırada hırsız, yanında bulunan silahla Deniz’e ateş açarak kaçtı.
Bacaklarından vurulan Deniz, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktoru hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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