Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 23:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yaşlı adam yolun karşısındaki camiye giderken hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da, camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Mehmet Buğdaycı, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Aksaray'ın Selçuklu Mahallesi'nde yatsı namazını kılmak için evden çıkan Mehmet Buğdaycı'ya Nazmi Aslan yönetimindeki otomobil çarptı.
Kazanın ardından yaklaşık 90 metre sürüklenen Buğdaycı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada sürücü Nazmi Aslan yara almadan kurtulurken, yanındaki 18 yaşındaki Mustafa Samet Bozkuş yaralandı. Yaralı Bozkuş, hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Aslan gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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