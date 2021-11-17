Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağcılar'da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bağcılar'da pazarcılar ile hurdacılar arasında çıkan balta, bıçak ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
İstanbul Bağcılar’da çıkan kavgada, pazarcıların kaybolan jeneratörünü, hurdacıların çaldığını iddia etmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı.
Balta, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada iki gruptan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hurdacıların zarar gören aracı, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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