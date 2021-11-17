İstanbul Bağcılar’da çıkan kavgada, pazarcıların kaybolan jeneratörünü, hurdacıların çaldığını iddia etmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı.

Balta, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada iki gruptan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurdacıların zarar gören aracı, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.