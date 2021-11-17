Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 22:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kamyon yükünü boşaltırken uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş’ta yükünü boşaltan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasıdan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşanan kazada, bölgedeki yol çalışması sonrası, bir kamyon yükünü boşaltırken uçurumdan yuvarlandı.
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, işçilerin cansız bedeni itfaiye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.
Kaza sonrası soruşturma sürüyor.
Etiketler: İş Kazaları Kahramanmaraş Trafik Kazası
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