Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan kadın, adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan kadın, adliyeye getirildi.
Zembilli Mahallesi 714. Sokak'ta, 14 Kasım'da yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli Cansu A, kısa sürede yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cansu A, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Cansu A, gazetecilerin 'Neden vurdunuz' sorusuna; "Kimsenin namusu ortada değil. Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın" diye yanıt verdi.
Zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Zembilli Mahallesi 714. Sokak'ta, 15 Kasım'da yaşanan olayda, İsmail Ö. (31) ile Cansu A. henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Cansu A, İsmail Ö'yü silahla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı.
Etiketler: Karaman
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