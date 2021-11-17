Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te panelvanın çarptığı yaya yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te yolun karşısına geçmek isterken panelvanın çarptığı yaya yaralandı.
Mahmut Y. (38) idaresindeki 06 BE 5958 plakalı panelvan, 100. Yıl Mahallesi İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Murat H'ye (42) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında kalan yaralı kurtarıldı.
Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumu iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Karabük
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