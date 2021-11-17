Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Aksaray'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Nazmi Aslan (33) idaresindeki 68 DS 584 plakalı otomobil, Selçuklu Mahallesi Paşacık Caddesi'nde yatsı namazı için yolun karşısındaki camiye geçmek isteyen Mehmet Buğdaycı'ya (71) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Otomobilin altında yaklaşık 70 metre sürüklenen Buğdaycı olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada otomobildeki Mustafa Samet Bozkuş (18) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Aksaray
Son Haberler
- 21:36
- 21:51
- 21:34
- 21:31
- 21:57
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz