Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesinde yeşil reçeteli hapların satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Gazlıgöl beldesinde yol kontrolünde şüphelilerin bulunduğu ticari taksiyi durdurdu.

Araçta yapılan ve şüphelilerin üst aramasında ,1115 sentetik hap ele geçirildi. Araçtaki A.B.G, M.T. ile K.A, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından zanlılar, adliye sevk edildi.

A.B.G, M.T. ile K.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.