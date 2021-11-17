Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da polis aracına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da sivil polis aracına arkadan çarpan motosikletteki 2 yabancı uyruklu ağır yaralandı.
Yusuf Zülfikar M. (21) idaresindeki 43 MA 0387 plakalı motosiklet, Ahmet Derin Caddesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü önünde dönüş yapan 43 ABE 361 plakalı sivil polis aracına arkadan çarptı.
Olayın bildirilmesinin ardından kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile motosikletteki Ayperi Guzhıkova (22), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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