Konya'nın Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir binada meydana gelen olay, Ankara’dan 3 gün önce akrabalarını ziyarete gelen, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 21 yaşındaki H.K., sinir krizi sonucu üst kat komşusunun kapı zilini çaldı.

Annesi S.Ö. işte olduğu için evde yalnız olan 8 yaşındaki B.E.Ö., kapıyı açtı. Eve giren H.K., kapıyı kilitleyip B.E.Ö.'yü rehin aldı.

B.E.Ö.’nün ağlamasını ve kadının bağırma seslerini duyan bina sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu H.K.'yı ikna edip, kapıyı açmasını sağladı.

H.K. kapıyı açar açmaz eve giren polis, küçük çocuğu kurtardı. H.K.'nın elinden kurtarılan B.E.Ö.'yü bir yakını sarılıp sakinleştirmeye çalıştı. H.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

H.K. ise polise uzun süre direndi, güçlükle gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.