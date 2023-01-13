Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu bulunan araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı
Kastamonu'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara-Kastamonu kara yolunda jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde bir araç sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Bu sırada araçta bulunanların dışarıya bir poşet attıkları belirlendi.
Yol üzerindeki jandarmaya ait bir başka kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu arama köpeği "Yekten" ile arama yapıldı. Araçta ve atılan poşette bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan O.D, D.B.K, B.K. ve A.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Kastamonu
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