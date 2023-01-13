Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yerköy ilçesinde hakkında 14 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten yaralama" suçundan hakkında 14 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.yi bir kahvehanede yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Yozgat
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