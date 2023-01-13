Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile mermiler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 çakmak gazı, 100 sigara sarma kağıdı, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile mermiler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ev sahibi, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Çorum
Son Haberler
- 18:06
- 17:56
- 17:32
- 17:31
- 17:21
Sıradaki Haber
Tokat Gümenek Millet Bahçesi eylül ayına kadar tamamlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz