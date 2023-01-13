Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 çakmak gazı, 100 sigara sarma kağıdı, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile mermiler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ev sahibi, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.