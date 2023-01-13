Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve 13 ilden 20 takımın katıldığı organizasyonda, yaklaşık 200 sporcu mücadele ediyor.

Müsabakalar öncesi düzenlenen açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük'te spor organizasyonlarının düzenlenmesi için fiziki altyapının çok iyi olduğunu, bu sebeple organizasyonlarda tercih edilen bir il haline geldiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Üç gün boyunca Karabük'te devam edecek müsabakalarda farklı illerden gelen sporcuları, antrenörleri ve idarecileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Güven, "Müsabakalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Açılış törenine, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ve Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, Okul Sporları İl Tertip Kurulu temsilcileri, sporcular, antrenörler ve idareciler katıldı. Organizasyon, 15 Ocak'ta sona erecek.