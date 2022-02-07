Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 23:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uyarı levhasına çarpan araç şarampole uçtu: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyarı levhasına çarpan otomobil şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Nizip-Birecik kara yolunda seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolda sürüklenen araç, yol çalışmasının bulunduğu kısımdaki uyarı levhasına çarparak şarampole uçtu.
Aracın ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü ile yanındaki kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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