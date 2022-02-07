Şüpheli H.G, ilk olarak elindeki demir çubukla Talatpaşa Mahallesi Altunizade Sokak'ta park etmiş iki araca, camlarını kırarak zarar verdi. H.G, daha sonra sokakta bulunan iki evin camlarını kırdı.

Otomobili ve evleri zarar gören vatandaşlar polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri H.G'yi gözaltına aldı.