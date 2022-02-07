Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de otomobil ve evlere zarar veren şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de bir kişi iki otomobilin ve iki evin camlarını kırdı.
Şüpheli H.G, ilk olarak elindeki demir çubukla Talatpaşa Mahallesi Altunizade Sokak'ta park etmiş iki araca, camlarını kırarak zarar verdi. H.G, daha sonra sokakta bulunan iki evin camlarını kırdı.
Otomobili ve evleri zarar gören vatandaşlar polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri H.G'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Edirne
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