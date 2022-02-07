Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da silahlı saldırı: 2 yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Emrah A. ile Erhan K. Tunca Mahallesi'ndeki Alçıtepe Caddesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen eski arkadaşları tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.
Polis kaçan şüpheliler için yakalama çalışması başlattı.
Etiketler: Manisa
Son Haberler
- 00:13
- 00:18
- 00:15
- 00:29
- 23:58
Sıradaki Haber
Edirne'de otomobil ve evlere zarar veren şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz