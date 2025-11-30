Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
DHA 30.11.2025 06:48

Üsküdar’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İstanbul Üsküdar'da iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Üsküdar’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kuzguncuk Paşalimanı Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yapması üzerine karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı.

Bu sırada orada ilerleyen hafif ticari araç da kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiyenin ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Trafik Kazası
