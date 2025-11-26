Parçalı Bulutlu 7.1ºC Ankara
AA 26.11.2025 23:22

7. AR-GE İnovasyon Zirve ve Fuarı kapılarını açtı

7. AR-GE, İnovasyon Zirve ve Fuarı, Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) akademi, kamu ve özel sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

7. AR-GE İnovasyon Zirve ve Fuarı kapılarını açtı

Etkinliğin fuar kısmında birçok şirket stantlarında katılımcılara teknolojilerini sundu. Zirve tarafında ise savunma teknolojilerinden biyoteknolojiye kadar birçok alanda oturumlar gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, etkinlikte yaptığı sunumda, yapay zeka sistemlerine ilişkin bilgi paylaştı.

Yapay zekanın kapasitesinin ölçülmesine dair çalışmalardan bahseden Uzun, "Yapay zekaya çeşitli sorular yöneltildi. Bu sorulara verilen cevaplarda başarı 2023'te yüzde 0 iken, geçen yıl yüzde 18'lere ulaşmış. Son çıkan raporda da yüzde 50'nin üzerine çıkmış. Muhakeme yeteneği ise yüzde 75'e ulaşmış." diye konuştu.

Yapay zekanın insana benzemeye başlamasına ilişkin Uzun, "Milyarlarca insanın yaşadığı bir dünyadayız. Yapay zeka insan gibiyse peki şu an yaygın olarak kullandığımız yapay zeka araçları hangi insanı temsil ediyor?" dedi.

Uzun, dünyada çok farklı bakış açıları olduğuna değinerek, Türkiye'nin de kendi yapay zeka dil modelini oluşturma çalışmaları yürüttüğünü dile getirdi.

7. AR-GE İnovasyon Zirve ve Fuarı kapılarını açtı

Savunma teknolojilerinden biyoteknolojiye kadar birçok oturum yapıldı

Etkinlikte "Yeni Nesil Savunma Teknolojileri: AR-GE Liderlerinden Strateji, İnovasyon ve Yol Haritası" başlıklı oturum da gerçekleştirildi.

TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay ve Roketsan Taktik Füze Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Alper Güneri, AR-GE ve inovasyon bağlamında savunma sanayisindeki gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik kapsamında "Yeşil AR-GE Ekosistemi: Çevreci İnovasyonlar ve Gelecek Vizyonu", "AR-GE Ekosisteminde Uluslararası Yatırım ve Proje Fırsatları", "Gayrimenkulde Geleceğin İnşası: AR-GE, İnovasyon ve Girişimcilik ile Dönüşüm" başlıklı oturumlar da düzenlendi.

Oturumların yanı sıra "networking" toplantılarının da yapıldığı 7. AR-GE, İnovasyon Zirve ve Fuarı, çeşitli oturumlarla yarın devam edecek.

