AA 19.11.2025 18:28

AR-GE İnovasyon Zirvesi ve Fuarı 7. kez kapılarını açacak

Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan AR-GE İnovasyon Zirvesi ve Fuarı, 26–27 Kasım tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

AR-GE İnovasyon Zirvesi ve Fuarı 7. kez kapılarını açacak

Etkinlikte, akademi, kamu ve özel sektör temsilcileri iki gün boyunca bir araya gelerek geleceğin teknolojilerine yön verecek konuları ele alacak.

Zirvede savunma teknolojilerinden biyoteknolojiye, enerji dönüşümünden girişim ekosistemine kadar birçok alanda oturumlar gerçekleştirilecek.

Etkinliğin ilk gününde "Yeni Nesil Savunma Teknolojileri: AR-GE Liderlerinden Strateji, İnovasyon ve Yol Haritası" başlıklı özel panel gerçekleştirilecek. Aynı gün, sektör liderlerine yönelik "AR-GE ve İnovasyon Liderleri" ile Mimar ve Mühendisler Grubu üyelerine özel "networking" etkinlikleri düzenlenecek.

Fuar alanında başarı hikayeleri paylaşılacak ve "Uluslararası Yatırım ve Proje Fırsatları" paneli ve "Proptech Liderleri Networking Etkinliği" gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılım ücretsiz

Etkinliğin ikinci günü, biyoteknoloji alanında öne çıkan isimlerin katılımıyla bir program gerçekleştirilecek. Aynı gün "Enerjide Yeni Nesil Dönüşüm" panelinde girişimcilik ekseninde enerji teknolojileri tartışılacak.

Teknoloji ve yatırım liderlerine yönelik networking etkinliği yapılacak, ardından Türkiye inovasyon ekosisteminde girişim sermayesi fonlarının rolü uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Programın devamında "Geleceğe Yatırım: Girişim Ekonomisinin Yükselen Gücü" paneli düzenlenecek.

Günün sonunda Oyun Liderleri Networking Etkinliği ile birlikte oyun teknolojilerinin küresel etkisine odaklanan "GameTech Türkiye: Türkiye'den Dünyaya Oyun Ekonomisinin Yükselişi" oturumu gerçekleşecek.

Zirve, sektörler arası işbirliğinin geliştirilmesi, üniversite-sanayi entegrasyonunun güçlendirilmesi, yenilikçi projelerin görünür kılınması ve Türkiye'nin küresel teknoloji rekabetinde üst sıralara taşınmasını hedefliyor. Etkinlik ayrıca, yatırımcılar, girişimciler ve AR-GE profesyonelleri arasında iş geliştirme görüşmelerine zemin hazırlayacak.

Bu yıl 26–27 kasım tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılacak olan ve katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe ön kayıt yaptırmak gerekiyor. Ön kayıtlar çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor.

