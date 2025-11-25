Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.11.2025 10:02

SGK 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

SGK 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu adımımızla birlikte multipl miyelom, hidradenitis süpürativa, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlaç Sağlık Bakanlığı SGK
Sıradaki Haber
AR-GE İnovasyon Zirvesi ve Fuarı 7. kez kapılarını açacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
Gazze konulu iki eser, Uluslararası Emmy Ödülü aldı
11:06
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada "asfalt kaplaması ve yol-inşaat yenileme işi" davası başladı
10:54
Siber suç operasyonlarında 10 günde 429 şüpheli yakalandı
10:51
Bakan Ersoy: Ayasofya'da zemin tamamen korunmuş durumda
11:20
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Heyetin, İmralı ziyareti tarihi bir gelişmedir
10:55
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi en üst seviyede sürdüreceğiz
Göçmen kuşlar, Rize kıyılarını "Sığınak" olarak kullanıyor
Göçmen kuşlar, Rize kıyılarını "Sığınak" olarak kullanıyor
FOTO FOKUS
Adana'da kontrolden çıkarak kaza yapan otomobil kamerada
Adana'da kontrolden çıkarak kaza yapan otomobil kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ