SGK 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu adımımızla birlikte multipl miyelom, hidradenitis süpürativa, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz."