Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
Uşak'taki trafik kazasında yaralanan 21 yaşındaki Alperen Balaban tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Uşak-İzmir kara yolunda 9 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan Balaban, tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen L.Ö. yönetimindeki otomobil, Atatürk Bulvarı'nda refüje çarpmış, daha sonra aynı istikamette seyreden M.T.Ç. idaresindeki motosiklet kazaya karışan otomobile çarpmıştı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Alperen Balaban ile motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı.
Etiketler: Trafik Kazası Uşak
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