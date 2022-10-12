Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında hazırlanan "Lord" ve "Ay" çeşitlerindeki arpa tohumlarının, kırsal mahallelerdeki çiftçilere ücretsiz dağıtımı için Mut Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Programda konuşan Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, yerli ve milli tohum üretiminin önemine değindi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da girdi maliyetlerini azaltmak için yerli ve milli arpa çeşitlerini üreticiyle buluşturduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından tohumların çiftçilere dağıtımı yapıldı.