Suceyin Mahallesi kırsal alanında 6 ay önce bulduğu yavru keklikleri büyüten Şahin Ayvalı, keklikleri doğaya bıraktı.

Ayvalı, kırsalda bulduğu yavru keklikleri eşiyle 6 ay beslediğini, onları korumaya aldığını anlattı.

Hayvanların artık kendilerine bakabilecek büyüklüğe ulaştığını ifade eden Ayvalı, "Keklikler ekolojik dengeyi sağlayan hayvanlardır. Tarıma zararlı olan böcekleri ve haşereleri yiyorlar. Onların yaşam alanları da doğa. Biz de 4 yavruyu besleyip büyüttükten sonra doğaya bıraktık" dedi.