Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı
Kırklareli’nde su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırklareli’nde su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Sevgi Mahallesinde bir arazide boş kullanılmayan kuyuya köpeğin düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler kuyuya merdiven yardımıyla inerek köpeği düştüğü yerden kurtardı.
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