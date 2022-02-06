Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 04:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta parkın duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda M.K. yönetimindeki otomobil Milli Egemenlik Parkı'nın duvarına çarptı.
Savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Y.T. hastaneye kaldırıldı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede M.K'nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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