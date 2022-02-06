İbrahim Gökcen idaresindeki otomobil, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde Musab Tuncer yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, Musab Tuncer ve araçta yolcu olarak bulunan Kübra Tuncer ile otomobilde bulunan Kübra Gökcen yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.