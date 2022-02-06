Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 02:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İbrahim Gökcen idaresindeki otomobil, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde Musab Tuncer yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada, Musab Tuncer ve araçta yolcu olarak bulunan Kübra Tuncer ile otomobilde bulunan Kübra Gökcen yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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