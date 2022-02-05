Sinop-Samsun karayolu Demirciköy Tüneli girişinde meydana gelen heyelan ile yoldaki istinat duvarı çöktü.

Yaklaşık 200 metre boyunca yola saçılan kaya parçaları nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü.

İstinat duvarının üst kısmında bulunan toprak arazide heyelanın neden olduğu kırılmaları gören vatandaşlar yeni bir tehlike olmasından korkuyor.

Aynı zamanda bölgedeki taşların yoldan temizlenmesini ve yolun temizlenerek eski haline getirilmesini talep ediyor.