Çankırı’nın Sultanbeyazıt Mahallesi’nde 2 yıldır hayvancılık yapan evli ve 4 çocuk babası Vahit Ece'nin 24 Ocak'tan itibaren yaklaşık 80 küçükbaş hayvanı öldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ece'nin başvurusu üzerine ölümlerle ilgili inceleme başlattı.

Hastalanan hayvanlar ile yedikleri yemlerden numune alındı. Çankırı Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün de işletmede inceleme yaptı. Hayvanların ölüm nedeni inceleme sonucunda belirlenecek.

[Fotoğraf: DHA]

"Ölümler yemden kaynaklanıyor"

450 hayvanından yaklaşık 80'inin kısa sürede öldüğünü belirten Vahit Ece, “Bazı yetkililer ölümlerin yemden kaynaklandığını söyledi. 2 yıldır hayvancılık yapıyorum. 2 senedir gözümüz gibi bakmakta olduğumuz kuzulu koyunlarımız telef oluyor. Şu anda koyunların kuzulama dönemleri. Kullanmadığımız aşı, ilaç kalmadı ve her gün 5-10 tane ölüm oluyor. Zehirlenme belirtileri çıktığı için veteriner tavsiyesiyle verdiğimiz yemleri kestik. Şu anda sadece Macar fiğ ve arpa ile beslemekteyiz ama zehirlenmelerin önüne geçemedik.” dedi.