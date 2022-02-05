Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın binasından hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, binanın yanında bulunan telleri kesip bir araca yükleyen 3 şüpheliyi kovalamaca sonucunda yakaladı.
Araçta yapılan aramada, 5 çadır, fidan dikimi için kullanılan fiyonk kabı, yelken çadırlarına ait alüminyum çubuklar ve araç bagajına monte edilen demir kasa ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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