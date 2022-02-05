Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın binasından hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, binanın yanında bulunan telleri kesip bir araca yükleyen 3 şüpheliyi kovalamaca sonucunda yakaladı.

Araçta yapılan aramada, 5 çadır, fidan dikimi için kullanılan fiyonk kabı, yelken çadırlarına ait alüminyum çubuklar ve araç bagajına monte edilen demir kasa ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.