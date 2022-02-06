Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 03:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da çocuklar için dağlardan parklara kamyonlarla kar taşındı
[Fotoğraf: AA]
Dörtyol Belediyesi'nce dağlardan kamyonlarla parklara getirilen kar, çocukları sevindirdi.
Amanos Dağlarından kamyonlara yükledikleri kar Altınlar, Çağ Mahallesi'ndeki Dostluk Parkı ile Numune Evler Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'na döktü.
Parklardaki çocuklar, dökülen karlarla kar topu oynayıp kardan adam yaparak gönüllerince eğlendi.
Çocukların sevincini paylaşan Belediye Başkanı Fadıl Keskin, "Çocuklarımıza 'Siz kar görmeye gidemiyorsanız, kar size gelsin' diyerek Amanos Dağlarının çeşitli noktalarından getirdiğimiz karlarla keyifli vakit geçirmelerini sağladık" dedi.
Etiketler: Hatay Kar Yağışı
Son Haberler
- 02:59
- 03:19
- 02:23
- 03:06
- 00:22
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz