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Güncel
AA 10.07.2024 10:45

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Hatıplar köyündeki arpa ve buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyüp ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Banaz ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve 6 su tankeri ile Banaz Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çalışmaya, çevre köylerden gelen vatandaşlar da destek verdi.

Yangında tarım arazileri ve ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

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Uşak Yangın Orman Yangını
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