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Güncel
AA 10.07.2024 10:29

Bitlis'te LGS'de yüksek puan alan öğrenci, başarısını düzenli çalışmasına borçlu

Bitlis'te Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda 494 puan alan Muhammet Eftal Oral, fen ve teknoloji lisesini tercih etti.

Bitlis'te LGS'de yüksek puan alan öğrenci, başarısını düzenli çalışmasına borçlu

Şehit Mahir Ayabak İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Oral, LGS'de 494 puan alarak il birincisi olmayı başardı.

Bitlis Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesini tercih eden Oral, düzenli çalıştığı için başarılı olduğunu söyledi.

Arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Oral, "Bir gün çok çalışmaktansa her gün azar azar çalışıp bir bütün oluştursunlar. Plan ve program dahilinde çalışsınlar. Motivasyonlarını asla kaybetmesinler. Üzerimde emeği olan öğretmenlerime, aileme teşekkür ederim." dedi.

Öğrencisinin başarısıyla gurur duyduğunu belirten Okul Müdür Yardımcısı Faruk Nas da "LGS süreci öğrencimiz için kolay olmadı. Öğrencilerimizin başarılı olması için gereken her türlü özveriyi, azmi gösterdik." diye konuştu.

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Bitlis LGS
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