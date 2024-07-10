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Güncel
DHA 10.07.2024 10:15

Burdur'da kuraklık tehdidi tehlikeli boyutlara ulaştı

Burdur'da susuz tarım projesi yürüten Dr. Ece Aynur Onur, kuraklık tehdidinin tehlikeli boyutlara ulaştığını, Burdur'u temmuz ve ağustos aylarında çok daha zor günler beklediğini söyledi.

Burdur'da kuraklık tehdidi tehlikeli boyutlara ulaştı
[Fotograf: DHA]

ABD'deki akademisyenlik görevini bıraktıktan sonra yerleştiği memleketi Burdur'da 4 yıldır susuz tarım yapan askeri antropolog ve girişimci Dr. Ece Aynur Onur, kentte kuraklık tehdidinin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.

Temmuz ve ağustosta kenti çok daha zor günler beklediğini söyleyen Dr. Onur, "Bugün Burdur'da yaşadığımız susuzluğun 3 önemli nedeni var; mermer ocaklarının denetimsiz su kullanması, kaçak sondajların önüne geçilememesi ve tarımda yanlış ürün seçimi yapılması" dedi.

Burdur'da kuraklık tehdidi tehlikeli boyutlara ulaştı

"Karataş Gölü kaçak sondaj nedeniyle kurudu"

Kentin, mermer ocaklarının en yoğun olduğu illerin başında geldiğini anlatan Dr. Onur, şunları söyledi: 

"Mermer bloklarının kesiminde tonlarca su harcanıyor ancak bu kullanımın kaydı ve denetimi yok. İkincisi, örneğin Karataş Gölümüz, çevresindeki yüzlerce kaçak sondaj nedeniyle tamamen kurudu. Şimdi Burdur Gölümüz de aynı tehlike ile karşı karşıya. Kaçak sondajlar 15 bin TL gibi sembolik cezalarla yasal hale getiriliyor, acilen bunun önüne geçilmeli. Üçüncüsü, Burdur ve çevresinde büyükbaş yemi olarak yetiştirilen mısır ve yoncanın dönümüne senede 700 ile 1000 ton arasında su harcanıyor. Kuraklık tehdidi altında çok su tüketen tarım ürünlerini üretmek ne yazık ki susuzluğa, kuraklığa davetiye çıkarmak demektir. Burdur gibi kuraklık ve susuzluk yaşayan bir şehirde peyzaj düzenlemesi mutlaka sulamasız yetiştirilebilecek bitkilerle yapılmalı ve eğlence havuzları bir süreliğine de olsa devre dışı bırakılmalıdır." 

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Burdur Kuraklık Tarım Üretimi
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