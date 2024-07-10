Adana'da elektrikli bisiklet gasbeden sanığa 5,5 yıl hapis

Adana Yüreğir'de M.U. elektrikli bisikletiyle giderken B.K. tarafından yolu kesildi. B.K., M.U.'nun elektrikli bisikletini kendisine vermesini söyledi.

Şahıs bisikletini vermek istemeyince B.K., M.U.' yu öldürmekle tehdit etti. 24 Eylül 2023'te gerçekleşen olay için, bisikleti zorla alıp kaçan sanığın "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sunuldu.

"Zararını gidermek istiyorum"

Sanık ise savunmasında pişman olduğunu söyledi:

"Tahliye olduktan sonra müştekinin zararını gidermek istiyorum."

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 10 yıl hapse çarptırdığı sanığın cezasını, yaşı ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini hafifletici sebep kabul edip 5 yıl 6 ay 20 güne indirdi.

Heyet, B.K.'nin tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.