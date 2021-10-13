H.D. (56) yönetimindeki 64 LA 820 plakalı kamyon, Uşak-Ankara kara yolunda, Süleyman Yavuz (66) kontrolündeki 64 T 0025 plakalı ticari taksiye, daha sonra da lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran Gürcistan uyruklu R.A.'ya ait LL-440-LC plakalı tıra çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle kaza yerinden yaklaşık 100 metre sonra emniyet şeridinde durabilen ticari taksi sürücüsü Yavuz, otomobilini burada bırakarak kazanın yaşandığı yere geldi.

Yavuz'a, burada, yoldan çıkan O.A. idaresindeki 06 DD 8107 plakalı tanker çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yavuz'un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tanker sürücüsü O.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.